Виталий Кличко назвал новую дату возвращения на профессиональный ринг

Объявлена новая дата возвращения украинского тяжеловеса Виталия Кличко на профессиональный ринг. Бой бывшего чемпиона мира с американцем Джамилем МАККЛАЙНОМ состоится не 1, а 22 сентября этого года. Местом проведения поединка выбран немецкий город Мюнхен, сообщает интернет-издание fightnews.com.

Бой с Д.МАККЛАЙНОМ станет для КЛИЧКО-старшего первым с 11 декабря 2004 года, когда он успешно защитит титул чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет), нокаутировав Дэнни УИЛЬЯМСА. В конце 2005 года украинец, готовившийся к бою с Хасимом РАХМАНОМ, получил травму колена и объявил об окончании карьеры, но в январе 2007 года решил вернуться в спорт.

Виталий КЛИЧКО сохранил звание "почетного чемпиона" WBC (Champion Emeritus) и должен был встретиться с действующим чемпионом Олегом МАСКАЕВЫМ. Однако в ходе переговоров, в которых участвовал также обязательный претендент WBC Сэмюэл ПИТЕР, В.КЛИЧКО не удалось договориться с О.МАСКАЕВЫМ о финансовых условиях поединка. Таким образом, украинец получил право на бой с победителем встречи МАСКАЕВ - ПИТЕР.

Что касается Д.МАККЛАЙНА, то он в последний раз выходил на ринг 20 января и проиграл Николаю ВАЛУЕВУ, в то время владевшим чемпионским титулом WBA (Всемирная боксерская ассоциация). В третьем раунде американец получил травму колена и не смог продолжить бой.