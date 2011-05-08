"Милан" - чемпион

Футболисты "Милана", сыграв 0:0 с "Ромой", набрали 78 очков и за два тура до окончания стали чемпионами Италии сезона-2010/11. Из 36 игр "Милан" выиграл 23, 9 раз сыграл вничью, 4 раза проиграл (причем дважды землякам из Интера). Команда забила 61 гол и пропустила 23.

У ближайших преследователей - "Интера" на 9 очков меньше, "Наполи" - на 10, "Лацио" и "Ромы" - на 18.