Металлург (Донецк) резко улучшил свое положение

Завершился первый из сегодняшних матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Металлург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72)

Поскольку в этом туре проиграли сразу четыре команды, опережавшие Металлург (Д) в таблице - Таврия, Ворскла, Арсенал, Оболонь - клуб с 32 очками поднялся сразу с 11-го на 7-е место.

Через несколько минут начнут игру команды, борющиеся за право остаться в высшей лиге, Севастополь (21) - Ильичевец (23).

Напомним, что ранее сыграли...

Карпаты - Таврия 1:0 (Федецкий 40)

Шахтер - Металлист 2:1 (Тейшейра 18, да Силва 87 - Девич 77)

Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусев 88)

Кривбасс - Днепр 0:3 (Шахов 3, Селезнев 20, 49)

Металлург З - Ворскла 2:0 (Песков 9 авт., Годой 90)

Волынь - Оболонь 1:0 (Стевич 54)