«Шахтер» - «Барселона»: букмекеры сжалились над горняками

Завтра 12 апреля в рамках ответного матча ¼ Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на своем поле примет испанскую «Барселону»

Безусловно, каталонская "Барселона" является фаворитом в матче с "Шахтером" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill", но разрыв в коэффициентах не настолько велик, как в первом противостоянии, сообщает Дело.

Несмотря на разгромное поражение в первом четвертьфинальном матче, на этот раз букмекеры все-таки дают шансы на победу «Шахтеру».

Так, на триумф «Барсы» ставки принимаются как 2,20 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа украинцев оценивается коэффициентом 2,75. Ничейный результат – 3,30.

Напомним, что билеты на противостояние «Шахтер» - «Барселона» закончились в свободной продаже еще в начале апреля. Цены варьировались от 60 гривен до 3,2 тысяч гривен, в зависимости от месторасположения. На сегодняшний день в продаже не осталось даже самых дорогих «тикетов» за 2 и 3 тысячи гривен.

Матч будет транслироваться на телеканале Украина 12 апреля в 21.45.

Отметим, что первая встреча «горняков» с каталонцами состоялась 6 апреля в испанской Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Тогда горняки проиграли со счетом 1:5.