Результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов
07:35, 07 апреля 2011Спорт
5720
Шахтер... уступил Барселоне
Завершились сегодняшние матчи 1/4 Лиги чемпионов
Барселона - Шахтер 5:1 (Иниеста 2, Алвеш 33, Пике 53, Кейта 58, Хави 85 - Ракицкий 57)
Челси - МЮ 0:1 (Руни 24)
Напомним, что вчера сыграли
Интер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Милито 30 - Матип 15, Эду 37, 76, Рауль 54, Раноккья 56 авто)
Реал - Тоттенхэм 4:0 (Адебайор 5, 57, ди Мария 72, Роналду 87)
***
Ответные встречи - 12-13 апреля
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter