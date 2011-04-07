Результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов

Шахтер... уступил Барселоне

Завершились сегодняшние матчи 1/4 Лиги чемпионов Барселона - Шахтер 5:1 (Иниеста 2, Алвеш 33, Пике 53, Кейта 58, Хави 85 - Ракицкий 57) Челси - МЮ 0:1 (Руни 24) Напомним, что вчера сыграли Интер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Милито 30 - Матип 15, Эду 37, 76, Рауль 54, Раноккья 56 авто) Реал - Тоттенхэм 4:0 (Адебайор 5, 57, ди Мария 72, Роналду 87) *** Ответные встречи - 12-13 апреля

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