Шахтер пригласил тренеров из Барселоны, Аякса и Интера

2-3 апреля в Донецке состоится первый в Восточной Европе конгресс тренеров юношеского футбола

Киев. 16 марта. УНИАН. 2-3 апреля в Донецке состоится первый в Восточной Европе конгресс тренеров юношеского футбола, который пройдет под эгидой ФК «Шахтер» в рамках празднования 75-летия клуба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», основная цель конгресса – содействие обмену опытом между специалистами ведущих европейских клубов, а также профессиональному росту футбольных тренеров разной категории.

По словам директора Академии «Шахтер» Патрика фон ЛИУВЕНА, в каждой стране Западной Европы под такие мероприятия отводится определенный период. Это традиционные для всех клубов события. В Голландии, например, съезд тренеров проходит после каждого сезона. В январе конгресс проводит Федерация футбола, на нем обязательно присутствуют наставники всех команд детско-юношеской лиги. В Нидерландах в подобных собраниях принимают участие и любительские коллективы. Главное отличие нашего конгресса состоит в том, что мы приглашаем в Украину представителей иностранных клубов.

Он отметил, что «мы ориентировались на клубы топ-уровня. Академии «Барселоны» и «Аякса» хорошо известны во всем мире своими воспитанниками, которые значительно усилили игру первых команд. А, учитывая всеобщий интерес к итальянскому футболу, мы пригласили представителей Академии миланского «Интера». Ну и наш клуб также познакомит всех гостей с Академией, с нашей философией, с основами организации. Потому как в последнее время мы часто получаем заявки от других клубов с просьбой посетить нашу Академию, познакомиться с ее структурой, перенять наши наработки».

Говоря о том, кто может принять участие в конгрессе, директор Академии «Шахтер» сказал: «Наша целевая аудитория – все футбольные тренеры Украины. Мы проинформировали и пригласили к нам все клубы Премьер-лиги, ПФЛ и ДЮФЛ. Любые тренеры, которые по каким-либо причинам не получили приглашения, могут отправить заявки на электронный ящик congress@shakhtar.com и зарегистрироваться для участия».

«На данный момент мы еще не знаем точно, с чем приедут к нам приглашенные гости, но мы обратились к ним с просьбой поделиться философией их академий, направленностью тренировочного процесса, разнообразием занятий. Мы также попросили их на практике показать всем пример тренировок, которые они проводят у себя», - сказал директор Академии ФК «Шахтер».

Он также отметил, что конгресс проводится в рамках празднования 75-летия ФК «Шахтер»: «Безусловно, нам необходимо прогрессировать, расти, развиваться, покорять все новые вершины. И приглашенные специалисты покажут нам, как работают они, возможно, мы увидим что-то новое. Сможем определить, что где-то развиваемся в нужном направлении, а, может, кого-то и обходим по уровню развития. Но очень важно то, что мы открыты, готовы получить новые знания, поделиться своей информацией со всеми желающими, использовать полученные знания в своей работе».

По словам П. фон ЛИУВЕНА, «еще одним знаковым для нас событием будет то, что мы выступим организатором международного турнира по футболу с участием знаменитых топ-клубов Европы. Надеемся, что все эти начинания будут продолжены и в следующем году».

По информации пресс-службы, конгресс будет проходить в течение двух дней - 2 и 3 апреля, для участия в нем приглашены представители ФК «Аякс» (Нидерланды), ФК «Барселона» (Испания), ФК «Интер Милан» (Италия), ФК «Шахтер» (Украина). В ходе его проведения участники смогут посетить как теоретические занятия, так и практические сессии от мастеров европейских футбольных клубов. Участие в конгрессе бесплатное. Регистрация и программа на сайте www.75.shakhtar.com.