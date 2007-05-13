Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место, состоявшемся в воскресенье в Москве, подопечные Вячеслава Быкова со счетом 3:1 победили сборную Швеции.

На эту встречу российская команда вышла не в оптимальном составе. Получившие травмы в полуфинальном поединке с финнами защитник Андрей Марков и капитан Петр Счастливый остались вне игры. Вместо Маркова тренерский штаб дозаявил защитника Константина Корнеева, тогда как в отсутствие Счастливого играть пришлось в 11 форвардов. Выбор между двумя вратарями Быков сделал в пользу Александра Еременко.

Счет в матче на 7-й открыл Алексей Емелин, причем сделал это российский защитник в тот момент, когда хозяева льда играли в меньшинстве. Успех принесла стремительная комбинация с участием Александра Фролова и Даниса Зарипова. Емелин стал участником и второй голевой комбинации на 10-й минуте. После его броска голкипер шведов Юхан Бэклунд отразил шайбу, но Сергей Зиновьев удачно сыграл на добивании.

Чуть больше минуты прошло с начала второго периода, когда России удалось сделать счет крупным: в большинстве отличился Фролов, ассистентами которого выступили Евгений Малкин и Виталий Атюшов.

Следующей шайбы зрителям Дворца спорта на Ходынке пришлось ждать больше периода, и нельзя сказать, что они ей были рады: в середине заключительной трети форвард "Торонто" Александр Стин могучим щелчком с ходу реализовал большинство. Счет 3:1 сохранился до финального свистка.

Победитель 71-го чемпионата мира определится в финальном поединке между сборными Канады и Финляндии.

РИА Новости