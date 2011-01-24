Результаты 24-го тура английской Премьер-лиги
"Челси" на пути возрождения?
Сегодняшним матчем завершился 23-й тур английской Премьер-лиги
Болтон - Челси 0:4 (Дрогба 10, Малуда 40, Анелька 55, Рамирес 73)
Напомним, что ранее сыграли
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:3 (Торрес 35, 90, Мейрелеш 49)
Арсенал - Уиган 3:0 (ван Перси 21, 57, 84)
Блекпул - Сандерленд 1:2 (Адам 86 пен. - Ричардсон 15, 36)
Эвертон - Вест Хэм 2:2 (Билялетдинов 76, Феллаини 90 - Спектор 26, Пикьонн 84)
Фулхэм - Сток Сити 2:0 (Демпси 33, 56 пен.)
МЮ - Бирмингем 5:0 (Бербатов 2, 30, 53, Гиггз 44, Нани 75)
Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 (Коллочини 58 - Леннон 90)
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 (Бент 17)
Блекберн - Вест Бромвич 2:0 (Тамаш 40 автогол, Хойлетт 47)
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Завтра и послезавтра будут сыграны матчи, пропущенные в минувших турах25 января
Блекпул - МЮ (пропущенный матч 16 тура)
Уиган - Астон Вилла (пропущенный матч 18 тура)
26 января
Ливерпуль - Фулхэм (пропущенный матч 18 тура)
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Матчи 25-го тура состоятся
1 февраляСандерленд (37) - Челси (41)
Арсенал (46) - Эвертон (27)
МЮ (48) - Астон Вилла (25)
Вест Бромвич (25) - Уиган (22)
2 февраляБирмингем (23) - Манчестер Сити (45)
Блэкпул (28) - Вест Хэм (21)
Блэкберн (31) - Тоттенхэм (38)
Фулхэм (26) - Ньюкасл (30)
Ливерпуль (29) - Сток Сити (30)
Болтон (30) - Вулверхэмптон (21)