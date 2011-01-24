Результаты 24-го тура английской Премьер-лиги

23:40, 24 января 2011
Спорт
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"Челси" на пути возрождения?

Сегодняшним матчем завершился 23-й тур английской Премьер-лиги

Болтон - Челси 0:4 (Дрогба 10, Малуда 40, Анелька 55, Рамирес 73)

Напомним, что ранее сыграли

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:3 (Торрес 35, 90, Мейрелеш 49)

Арсенал - Уиган 3:0 (ван Перси 21, 57, 84)

Блекпул - Сандерленд 1:2 (Адам 86 пен. - Ричардсон 15, 36)

Эвертон - Вест Хэм 2:2 (Билялетдинов 76, Феллаини 90 - Спектор 26, Пикьонн 84)

Фулхэм - Сток Сити 2:0 (Демпси 33, 56 пен.)

МЮ - Бирмингем 5:0 (Бербатов 2, 30, 53, Гиггз 44, Нани 75)

Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 (Коллочини 58 - Леннон 90)

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 (Бент 17)

Блекберн - Вест Бромвич 2:0 (Тамаш 40 автогол, Хойлетт 47)

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Завтра и послезавтра будут сыграны матчи, пропущенные в минувших турах

25 января

Блекпул - МЮ (пропущенный матч 16 тура)

Уиган - Астон Вилла (пропущенный матч 18 тура)

26 января

Ливерпуль - Фулхэм (пропущенный матч 18 тура)

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Матчи 25-го тура состоятся

1 февраля

Сандерленд (37) - Челси (41)

Арсенал (46) - Эвертон (27)

МЮ (48) - Астон Вилла (25)

Вест Бромвич (25) - Уиган (22)

2 февраля

Бирмингем (23) - Манчестер Сити (45)

Блэкпул (28) - Вест Хэм (21)

Блэкберн (31) - Тоттенхэм (38)

Фулхэм (26) - Ньюкасл (30)

Ливерпуль (29) - Сток Сити (30)

Болтон (30) - Вулверхэмптон (21)

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