Результаты 24-го тура английской Премьер-лиги

"Челси" на пути возрождения?

Сегодняшним матчем завершился 23-й тур английской Премьер-лиги Болтон - Челси 0:4 (Дрогба 10, Малуда 40, Анелька 55, Рамирес 73) Напомним, что ранее сыграли Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:3 (Торрес 35, 90, Мейрелеш 49) Арсенал - Уиган 3:0 (ван Перси 21, 57, 84) Блекпул - Сандерленд 1:2 (Адам 86 пен. - Ричардсон 15, 36) Эвертон - Вест Хэм 2:2 (Билялетдинов 76, Феллаини 90 - Спектор 26, Пикьонн 84) Фулхэм - Сток Сити 2:0 (Демпси 33, 56 пен.) МЮ - Бирмингем 5:0 (Бербатов 2, 30, 53, Гиггз 44, Нани 75) Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 (Коллочини 58 - Леннон 90) Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 (Бент 17) Блекберн - Вест Бромвич 2:0 (Тамаш 40 автогол, Хойлетт 47) *** Завтра и послезавтра будут сыграны матчи, пропущенные в минувших турах 25 января Блекпул - МЮ (пропущенный матч 16 тура) Уиган - Астон Вилла (пропущенный матч 18 тура) 26 января Ливерпуль - Фулхэм (пропущенный матч 18 тура) *** Матчи 25-го тура состоятся 1 февраля Сандерленд (37) - Челси (41) Арсенал (46) - Эвертон (27) МЮ (48) - Астон Вилла (25) Вест Бромвич (25) - Уиган (22) 2 февраля Бирмингем (23) - Манчестер Сити (45) Блэкпул (28) - Вест Хэм (21) Блэкберн (31) - Тоттенхэм (38) Фулхэм (26) - Ньюкасл (30) Ливерпуль (29) - Сток Сити (30) Болтон (30) - Вулверхэмптон (21)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter