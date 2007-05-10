Звезда мирового хоккея женится на украинке (фото)

Один из лучших хоккеистов современности и один из самых завидных женихов в спортивном мире - чех Яромир Ягр - принял решение жениться. Его избранницей стала родившаяся на Украине модель Инна Пугайкова.

По информации "Московского комсомольца", 35-летний нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" познакомился со своей невестой прошлым летом.

Пугайкова родилась в Украине, в 1986 году и вскоре вместе с семьей эмигрировала в Чехию. Там она закончила школу полиции, но затем стала работать моделью. Два года назад Пугайкова выиграла в Чехии титул "Мисс Интернет".

Бракосочетание Ягра с Пугайковой состоится в день со счастливыми семерками - 07.07.07 - в Карловых Варах в православном соборе Святых Петра и Павла.

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