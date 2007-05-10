Рома разгромила чемпиона

В финале Кубка Италии по футболу сошлись команды, занявшие два первых места по итогам чемпионата – миланский «Интер» и римская «Рома». Первый матч прошел в Риме и завершился крупной победой «Ромы» - 6:2. Ответная встреча состоится в Милане 17 мая.

А в Испании стал известен первый финалист Королевского кубка. Это «Севилья», которая в первом матче одержала гостевую победу над «Ла-Коруньей» - 3:0, а в среду выиграла и ответную встречу на своем поле – 2:0. Второй финалист определится сегодня в матче «Хетафе» - «Барселона». В первой игре «Барселона» была сильнее – 5:2.

В чемпионате Франции по футболу сыгран предпоследний тур. На второе место в таблице поднялся «Марсель», выигравший у «Нанси» - 2:1. «Ланс» в гостях проиграл чемпиону «Лиону» - 0:3, а «Бордо» на своем поле уступил идущему на последнем месте «Нанту» - 0:1. Теперь положение в верхней части таблицы таково: «Лион» - 78 очков, «Марсель» - 58, «Ланс» и «Бордо» - по 56.

По материалам Радио Свобода