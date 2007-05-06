Футбол между конфессиями отменили из-за женщин

Футбольный матч между имамами и христианскими священниками, который должен был состояться в конце конференции, посвященной диалогу между конфессиями, отменен, передает агентство Associated Press.

Организаторы конференции "Плечо к плечу", проходившей в Осло в субботу, планировали завершить мероприятие товарищеским матчем. Однако мусульманская команда выступила против участия в игре женщин-священников, так как ислам запрещает близкий физический контакт с незнакомками.

Тогда было решено вывести женщин из состава команды. Но ее капитан в знак протеста отказался играть.

В заявлении Норвежской церкви по поводу инцидента говорится, что в сложившихся условиях матч "послал бы неверный сигнал". "Поскольку мы думали, что игра стала бы хорошим завершением конференции, мы не захотели ее отменить и решили вывести на поле только мужчин. Но теперь мы понимаем, что это неверно, если в команде священников нет женщин", - пояснил пресс-секретарь религиозной организации.

Лента.ру