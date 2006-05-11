”Динамо” - ”Шахтер”: боевая ничья

Золотой матч состоится 14 мая

10 мая. Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского. 15 градусов. 17600 зрителей ДИНАМО Киев 2 - 2 ШАХТЕР Донецк 1:0 Максим Шацких (10) 2:0 Артем Милевский (21) 2:1 Дмитрий Чигринский (53) 2:2 Жадсон (65) Арбитр: Стив Беннет (Англия); ассистенты: Кевин Пайк, Роджер Ист (оба - Англия) "Динамо": Шовковский - Гусев, Федоров, Родольфо, Ващук, Несмачный - Гавранчич, Ребров (Ротань, 66), Белькевич - Шацких, Милевский (Ринкон, 57) Запасные: Рыбка, Ещенко, Каддури, Михалик, Марцваладзе Главный тренер: Анатолий Демяненко "Шахтер": Шуст - Срна, Хюбшман, Чигринский, Рац - Левандовски, Тимощук (Белик, 78), Матузалем (Фернандинью, 25), Жадсон - Брандау, Марика (Элано, 52) Запасные: Лаштувка, Шевчук, Леонардо, Дуляй Главный тренер: Мирча Луческу Милевский (8), Срна (49), Брандау (65), Рац (69), Жадсон (74) "Золотой матч" состоится 14-го мая в Кривом Роге. Начало матча в 18:00 sportoboz

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