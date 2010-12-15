Хорватские фанаты подожгли автобус с греческими болельщиками

Фанаты хорватского футбольного клуба "Динамо" из Загреба подожгли автобус, в котором находились болельщики греческого ПАОКа. Греки приехали в столицу Хорватии на матч Лиги Европы, который состоится 15 декабря. В результате нападения на автобус пострадали несколько поклонников ПАОКа, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел днем 14 декабря на одном из перекрестков в Загребе. Около 30 фанатов "Динамо" закидали автобус бутылками с "коктейлем Молотова". Автобус загорелся, но пожарным быстро удалось погасить пламя. Какие травмы получили болельщики ПАОКа, не уточняется.

Если матч из-за этого не будет отменен, то он начнется в 20.00 на стадионе "Максимир". Динамо и ПАОК борются за выход в 1/16 финала Лиги Европы из группы D, напоминает Лента.ру. Перед последним туром у испанского "Вильярреала" 9 очков, у ПАОКа - 8, у "Динамо" - 7, у бельгийского "Брюгге" - 3. Из группы выйдут две команды.