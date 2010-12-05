Результаты матчей 16-го тура английской Премьер-лиги

19:39, 05 декабря 2010
Спорт
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До завтра - новый лидер

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги

Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойи 31, Одемвинги 70, 89 - Ловенкрандс 90+2)

Сандерленд - Вест Хэм 1:0 (Хендерсон 34)

Напомним, что вчера сыграли

Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18)

Манчестер Сити - Болтон 1:0 (Тевес 4)

Блэкберн - Вулверхэмптон 3:0 (Данн 28, Эмертон 42, Нельсен 54)

Челси - Эвертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85)

Уиган - Сток Сити 2:2 (Коллинз 29 автогол, Фигероа 58 - Хут 17, Этерингтон 30)

Арсенал - Фулхэм 2:1 (Насри 13, 74 - Камара 29)

Тур завершат завтра

Ливерпуль (19) - Астон Вилла (17)

Блэкпул (19) - МЮ (31)

 

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