Результаты матчей 16-го тура английской Премьер-лиги

До завтра - новый лидер

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойи 31, Одемвинги 70, 89 - Ловенкрандс 90+2) Сандерленд - Вест Хэм 1:0 (Хендерсон 34) Напомним, что вчера сыграли Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18) Манчестер Сити - Болтон 1:0 (Тевес 4) Блэкберн - Вулверхэмптон 3:0 (Данн 28, Эмертон 42, Нельсен 54) Челси - Эвертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85) Уиган - Сток Сити 2:2 (Коллинз 29 автогол, Фигероа 58 - Хут 17, Этерингтон 30) Арсенал - Фулхэм 2:1 (Насри 13, 74 - Камара 29) Тур завершат завтра Ливерпуль (19) - Астон Вилла (17) Блэкпул (19) - МЮ (31)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter