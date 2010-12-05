Результаты матчей 16-го тура английской Премьер-лиги
19:39, 05 декабря 2010Спорт
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До завтра - новый лидер
Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги
Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойи 31, Одемвинги 70, 89 - Ловенкрандс 90+2)
Сандерленд - Вест Хэм 1:0 (Хендерсон 34)
Напомним, что вчера сыгралиБирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18)
Манчестер Сити - Болтон 1:0 (Тевес 4)
Блэкберн - Вулверхэмптон 3:0 (Данн 28, Эмертон 42, Нельсен 54)
Челси - Эвертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85)
Уиган - Сток Сити 2:2 (Коллинз 29 автогол, Фигероа 58 - Хут 17, Этерингтон 30)
Арсенал - Фулхэм 2:1 (Насри 13, 74 - Камара 29)
Тур завершат завтраЛиверпуль (19) - Астон Вилла (17)
Блэкпул (19) - МЮ (31)
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