Чемпионат мира по футболу - 2018 отдали России

Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Страну-хозяйку чемпионата выбрали члены исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Цюрихе. Итоги голосования объявлены на торжественной церемонии.Об этом сообщают РИА Новости

На право провести ЧМ-2018 претендовали также Англия, Испания и Португалия, Бельгия и Нидерланды.

Чемпионат мира по футболу 2022 года будет принимать Катар (претендовали также Австралия, Южная Корея, США и Япония).