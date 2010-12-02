Чемпионат мира по футболу - 2018 отдали России
17:41, 02 декабря 2010Спорт
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ФИФА приняло решение
Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Страну-хозяйку чемпионата выбрали члены исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Цюрихе. Итоги голосования объявлены на торжественной церемонии.Об этом сообщают РИА Новости
На право провести ЧМ-2018 претендовали также Англия, Испания и Португалия, Бельгия и Нидерланды.
Чемпионат мира по футболу 2022 года будет принимать Катар (претендовали также Австралия, Южная Корея, США и Япония).
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