Букмекеры ставят на Россию или Англию

Сегодня в Цюрихе будут определены хозяева чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

После торжественной части 22 члена ФИФА отправятся в специальную комнату для голосования. Для победы в первом раунде кандидату необходимо 12 голосов «за» - если такого результата достичь не удастся, то члены проголосуют заново, но при этом из гонки выпадает заявка, набравшая меньше количество голосов. И так до появления необходимого большинства.

Британская букмекерская контора Ladbrokes сделала Англию фаворитом ставок после вчерашнего отказа премьер-министра РФ Владимира Путина лично поехать в Цюрих для поддержки российской заявки, передает РИА Новости.

Россия, которая была фаворитом, в ставках Ladbrokes в среду днем уступила первенство Англии. Ставки на Англию принимаются в соотношении 1 к 1, на Россию - 6 к 5, Испанию/Португалию - 6 к 1, Бельгию/Нидерланды - 40 к 1.

Но другие букмекеры пока продолжают считать Россию фаворитом на проведение "мундиаля".

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на Россию 8 к 11, Испанию/Португалию - 9 к 2, Англию - 13 к 8, Бельгию/Нидерланды - 40 к 1.

Ирландский букмекер Paddy Power готов выплачивать выигрыш в случае победы России в соотношении 5 к 6, Англии - 11 к 8, Испании/Португалии - 9 к 2, Бельгии/Нидерландов - 33 к 1.

Крупнейший интернет-букмекер Британии Betfair постоянно варьирует ставки в режиме онлайн. Вчера вечером поставивших на Россию ждал выигрыш в размере 5 к 4, на Англию - 8 к 5, Испанию/Португалию - 11 к 2, Бельгию/Нидерланды - 35 к 1.

На проведение ЧМ-2022 претендуют Катар, США, Южная Корея, Япония и Австралия.