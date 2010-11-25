Результаты 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах A-D

Группа A

Тоттенхэм - Вердер 3:0 (Кабул 6, Модрич 45, Крауч 78)

Интер - Твенте 1:0 (Камбьяссо 55)

После пяти туров у Интера и Тоттенхэма - по 10 очков, у Твенте 5, у Вердера 2

Группа B

Хапоэль - Бенфика 3:0 (Зехави 24, 74, 90+2)

Шальке-04 - Лион 3:0 (Фарфан 13, Хунтелаар 19, 89)

После пяти туров у Шальке - 10 очков, у Лиона 9, у Бенфики 6, у Хапоэля 4

Группа C

Валенсия - Бурсаспор 6:1 (Мата 17 пен., Сольдадо 21, 55, Адуриц 30, Санчес 37, Домингес 79 - Баталла 69)

Рейнджерс - МЮ 0:1 (Руни 86 пен.)

После пяти туров у МЮ - 13 очков, у Валенсии 10, у Рейнджерса 5, у Бурсаспора - 0

Группа D

Рубин - Копенгаген 1:0 (Нобоа 45 пен.)

Панатинаикос - Барселона 0:3 (Педро 27, 69, Месси 63)

После пяти туров у Барселоны - 11 очков, у Копенгагена 7, у Рубина 6, у Панатинаикоса 2

Группа E

Базель - Клуж 1:0 (Альменарес 15)

Рома - Бавария 3:2 (Боррьелло 49, Росси 71, Тотти 84 пен. - Гомес 34, 39)

После пяти туров у Баварии 12 очков, у Ромы 9, у Базеля - 6, у Клужа 3.

Группа F

Спартак - Марсель 0:3 (Вальбуэна 18, Реми 54, Брандао 68)

Челси - Жилина 2:1 (Старридж 50, Малуда 85 - Белло 19)

После пяти туров у Челси - 15 очков, у Марселя 9, у Спартака 6, у Жилины 0.

Группа G

Аякс - Реал 0:4 (Бензема 36, Арбелоа 44, Роналду 69, 81 пен.)

Осер - Милан 0:2 (Ибрагимович 65, Роналдиньо, 90+1)

После пяти туров у Реала 13 очков, у Милана 8, у Аякса 4, у Осера 3.

Группа H

Партизан - Шахтер 0:3 (Степаненко 53, Жадсон 59, Эдуардо 68)

Брага - Арсенал 2:0 (Мойзес 83, 90)

После пяти туров у Шахтера 12 очков, у Браги и Арсенала - по 9, у Партизана 0.

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Игры последнего тура группового раунда Лиги чемпионов состоятся

7 декабря

Группа А. Твенте (5) - Тоттенхэм (10), Вердер (2) - Интер (10).

Группа B. Лион (9) - Хапоэль (4), Бенфика (6) - Шальке-04 (10).

Группа C. Бурсаспор (0) - Рейнджерс (5), МЮ (13) - Валенсия (10).

Группа D. Барселона (11) - Рубин (6), Копенгаген (7) - Панатинаикос (2).

8 декабря

Группа E. Клуж (3) - Рома (9), Бавария (12) - Базель (6).

Группа F. Жилина (0) - Спартак (6), Марсель (9) - Челси (15).

Группа G. Милан (8) - Аякс (4), Реал (13) - Осер (3).

Группа H. Шахтер (12) - Брага (9), Арсенал (9) - Партизан (0).

Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в раунд плей-офф. Восемь клубов, занявшие третьи места, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.