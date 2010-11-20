Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Кварцяный празднует победу

Завершились сегодняшние матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу. Заря - Шахтер 1:3 (Джихани 68 - Виценец 20, Морено 45, Адриано 72 ) Кривбасс - Волынь 2:4 (Иващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Пищур 9 пен., 35, Бутко 84) Таким образом лидеры чемпионата, "горняки", увеличивают свой отрыв от киевского Динамо до 13 очков. Напомним, что вчера состоялся матч Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодин 9, Шацких 45) ...а завтра тур завершится матчами: Металлург Д (19) - Таврия (22) Ворскла (22) - Оболонь (19) Динамо (36) - Металлист (34) Металлург З (9) - Карпаты (28) Днепр (29) - Ильичевец (17)

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