Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:50, 20 ноября 2010
Спорт
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Кварцяный празднует победу

Завершились сегодняшние матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Заря - Шахтер 1:3 (Джихани 68 - Виценец 20, Морено 45, Адриано 72 )

Кривбасс - Волынь 2:4 (Иващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Пищур 9 пен., 35, Бутко 84)

Таким образом лидеры чемпионата, "горняки", увеличивают свой отрыв от киевского Динамо до 13 очков.

Напомним, что вчера состоялся матч

Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодин 9, Шацких 45)

...а завтра тур завершится матчами:

Металлург Д (19) - Таврия (22)

Ворскла (22) - Оболонь (19)

Динамо (36) - Металлист (34)

Металлург З (9) - Карпаты (28)

Днепр (29) - Ильичевец (17)

 

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