Калитвинцев думает, что сборная - на правильном пути

Комментируя на пресс-конференции итог ничейного матча со сборной Швейцарии (2:2), исполняющий обязанности главного тренера украинской команды Юрий Калитвинцев обратил внимание на ошибки своих защитников во время "стандартов" и в персональной игре против автора двух голов - ветерана Александра Фрея.

"Целостности в игре нашей команды сегодня не было, однако даже на этом фоне можно было увидеть определенный потенциал, - отметил наставник желто-синих, которые вырвали в Женеве боевую ничью. - Как и в предыдущих встречах, ребята очень старались. А это вселяет надежду на то, что процесс идет правильным путем, что прогресс непременно наступит".

Гости дважды по ходу встречи уступали. Сначала ветеран красных - 31-летний Фрей - открыл счет со штрафного, а после перерыва удачно сыграл на опережение перед воротами Андрея Пятова. "Игру Фрая мы разбирали, делали акцент на этом нападающем. Персонально за него никто не отвечал, но ближайшие игроки должны были его закрывать. В моменте, когда забивался второй гол, Артему Федецкому это не удалось", - резюмировал наставник.

"По большому счету, нет претензий к подопечным в плане концентрации. Но это - в общем, - отметил Калитвинцев. - А вот во время "стандартов" надо бы действовать внимательнее. Сами виноваты, за такие ошибки наказывают, что соперник и сделал".

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