Результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

23:36, 15 октября 2010
Спорт
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Шахтер берет три очка в "дерби"

Завершились первые два матча 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57)

Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский, 9, Тейшейра, 18)

Завтра тур продолжат (в скобках набранные очки)...

Динамо (26) - Карпаты (20)

Металлист (22) - Волынь (15)

Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)

...и послезавтра завершат

Кривбасс (15) - Металлург З (2)

Днепр (23) - Заря (11)

Ворскла (18) - Арсенал (17)

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