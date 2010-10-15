Результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу
23:36, 15 октября 2010Спорт
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Шахтер берет три очка в "дерби"
Завершились первые два матча 13-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57)
Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский, 9, Тейшейра, 18)
Завтра тур продолжат (в скобках набранные очки)...
Динамо (26) - Карпаты (20)
Металлист (22) - Волынь (15)
Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)
...и послезавтра завершат
Кривбасс (15) - Металлург З (2)
Днепр (23) - Заря (11)
Ворскла (18) - Арсенал (17)
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