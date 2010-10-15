Результаты матчей 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер берет три очка в "дерби"

Завершились первые два матча 13-го тура Чемпионата Украины по футболу Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57) Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский, 9, Тейшейра, 18) Завтра тур продолжат (в скобках набранные очки)... Динамо (26) - Карпаты (20) Металлист (22) - Волынь (15) Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10) ...и послезавтра завершат Кривбасс (15) - Металлург З (2) Днепр (23) - Заря (11) Ворскла (18) - Арсенал (17)

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