На 100-м выступлении Шевы за сборную аншлага не будет
12:38, 08 октября 2010Спорт
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Еще не продали и половины билетов
На товарищеской игре сборных Украины и Канады не стоит ожидать аншлага, потому что на данный момент не продали и половины билетов на эту игру.
Об этом пишет sport.bigmir.net.
По данным сайта, хотя билеты поступили в продажу несколько дней назад, сейчас в кассах имеются билеты всех ценовых категорий и во все сектора (от 50 до 200 грн).
На игре ожидается акция с раздачей официальных мячей Евро-2012 и 100-ое выступление Андрея Шевченко за сборную.
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