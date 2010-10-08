На 100-м выступлении Шевы за сборную аншлага не будет

На товарищеской игре сборных Украины и Канады не стоит ожидать аншлага, потому что на данный момент не продали и половины билетов на эту игру.

Об этом пишет sport.bigmir.net.

По данным сайта, хотя билеты поступили в продажу несколько дней назад, сейчас в кассах имеются билеты всех ценовых категорий и во все сектора (от 50 до 200 грн).

На игре ожидается акция с раздачей официальных мячей Евро-2012 и 100-ое выступление Андрея Шевченко за сборную.

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