Результаты матчей 12 тура Чемпионата Украины по футболу

Чемпионат Украины 12 тур

Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76)

Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70)

Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)

Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64)

Напомним, что вчера Днепр крупно выиграл в гостях у запорожского Металлурга. Счет - 0:3. Голы забивали Мандзюк 38, Гоменюк 85 и Кравченко 87.

Завтра состоятся три матча, в том числе – противостояние лидеров и непримиримых соперников.

Севастополь - Кривбасс

Карпаты - Металлист

Шахтер - Динамо