Результаты матчей 12 тура Чемпионата Украины по футболу
21:21, 02 октября 2010Спорт
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Чемпионат Украины 12 тур
Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76)
Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70)
Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)
Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64)
Напомним, что вчера Днепр крупно выиграл в гостях у запорожского Металлурга. Счет - 0:3. Голы забивали Мандзюк 38, Гоменюк 85 и Кравченко 87.
Завтра состоятся три матча, в том числе – противостояние лидеров и непримиримых соперников.
Севастополь - Кривбасс
Карпаты - Металлист
Шахтер - Динамо
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