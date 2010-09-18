Владимир Бессонов подал в отставку

Главный тренер Днепра Владимир Бессонов ушел с поста наставника команды, сообщает сайт football.ua со ссылкой на 9-й канал.

Такое решение он принял сразу после поражения своей команды в игре 10-го тура Чемпионата страны от ПФК "Севастополь". В раздевалке он объявил об этом и попрощался с игроками.

Несмотря на поражение Днепр с 19 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. Однако последних пяти матчах чемпионата команда трижды проиграла, а выиграла один раз. Три недели назад клуб на стадии плей-офф отборочного раунда выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

К ближайшему матчу Кубка Украины против Таврии команду будет готовить Вадим Тищенко.

Напомним, что сегодня состоялось два матча ЧУ:

Севастополь - Днепр 2:1 (Зборовский 25, Левандовский 78 - Селезнев 90+2)

Кривбасс - Ворскла 1:0 (Костышин 84)

... вчера

Металлург З - Металлург Д 1:2 (Татанашвили 18 - Прийма 63, Лазич 82)

Волынь - Ильичевец 3:1 (Параскив 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)

... а завтра тур завершат команды, вернувшиеся с европейских кубков:

Заря (9) - Динамо (20)

Арсенал (14) - Металлист (16)

Карпаты (17) - Оболонь (11)

Шахтер (22) - Таврия (10)