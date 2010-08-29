Презентация талисманов Евро-2012 продлится две недели

Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2012 года будет презентован 16 ноября этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН во время открытия нового терминала Международного аэропорта «Харьков» сообщил директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН.

Он отметил, что презентации будут проходить в течение двух недель в Украине и Польше - в каждом принимающем городе.

М.КАЛЛЕН отказался сообщить, будет ли талисман Евро-2012 общий для двух стран, или каждая страна будет иметь собственный талисман, подчеркнув, что это станет сюрпризом.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Харькове состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта в рамках подготовки Украины к Евро-2012.