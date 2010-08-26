Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Шахтеру ехать в Лондон, Брагу и Белград

Завершилась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА Группа A. Интер, Вердер, Тоттенхэм, Твенте Группа B. Лион, Бенфика, Шальке 04, Хапоэль Группа C. МЮ, Валенсия, Глазго Рейнджерс, Бурсаспор Группа D. Барселона, Панатинаикос, Копенгаген, Рубин Группа E. Бавария, Рома, Базель, Клуж Группа F. Челси, Олимпик, Спартак, Жилина Группа G. Милан, Реал (Мадрид), Аякс, Осер Группа H. Арсенал, Шахтер, Брага, Партизан

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