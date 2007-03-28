Украинского тренера лишили аккредитации на Чемпионате мира за рукоприкладство

Украинский тренер Михаил ЗУБКОВ лишен аккредитации на Чемпионате мира по водным видам спорта за рукоприкладство по отношению к харьковской пловчихе и своей дочери Екатерине ЗУБКОВОЙ.

Об этом пишет газета «Факты» № 56 от 28 марта.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит сейчас в Австралии, члены сборной Украины пловчиха Е.ЗУБКОВА и ее отец и тренер М.ЗУБКОВ оказались замешаны в скандале. Харьковчанка неудачно выступила на стометровке на спине и не смогла пробиться в восьмерку финалисток, показав в квалификационном заплыве только 16-й результат. Между М.ЗУБКОВЫМ и дочерью произошла ссора. Тренер завел спортсменку в комнату судей и там набросился на Катю с кулаками.

Как пишет газета, все происходящее оказалось записано на установленную в помещении видеокамеру. Австралийские власти расценили действия М.ЗУБКОВА как жестокое обращение с собственным ребенком. У тренера временно забрали паспорт, лишив аккредитации на чемпионате. По сообщениям местных газет, гражданина Украины ждет судебное разбирательство. Каково будет решение австралийских судей, пока трудно прогнозировать, но уже очевидно, что М.ЗУБКОВУ запретят въезжать в Австралию в течение ближайших восьми лет.