Завершился матч Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом

23:32, 17 августа 2010
Спорт
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Решение вопроса переносится в Амстердам

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом

Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57)

С 56-й минуты киевская команда играла в 10 игроков (две желтые карточки - Гармаш).

Ответный матч - 25 августа.

Результаты других сегодняшних матчей

Зенит - Осер 1:0

Русенборг - Копенгаген 2:1

Спарта - Жилина 0:2

Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

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