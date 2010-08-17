Завершился матч Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом
23:32, 17 августа 2010Спорт
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Решение вопроса переносится в Амстердам
Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом
Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57)
С 56-й минуты киевская команда играла в 10 игроков (две желтые карточки - Гармаш).
Ответный матч - 25 августа.
Результаты других сегодняшних матчей
Зенит - Осер 1:0
Русенборг - Копенгаген 2:1
Спарта - Жилина 0:2
Янг Бойз - Тоттенхем 3:2
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