Завершился матч Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом

Решение вопроса переносится в Амстердам

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57) С 56-й минуты киевская команда играла в 10 игроков (две желтые карточки - Гармаш). Ответный матч - 25 августа. Результаты других сегодняшних матчей Зенит - Осер 1:0 Русенборг - Копенгаген 2:1 Спарта - Жилина 0:2 Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

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