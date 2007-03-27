Руни повздорил с тренером сборной Англии

Уэйн Руни и Стив Макларен не на шутку повздорили в раздевалке после окончания отборочного матча ЕВРО-2008 между сборными Англии и Израиля, завершившегося, к большому разочарованию родоначальников футбола, вничью - 0:0.

Британские журналисты в один голос заявляют о том, что именно на форварда МЮ обрушилась львиная доля обвинений со стороны главного тренера. Макларен обратил внимание Руни на то, что он уже три года не может забить за сборную и вообще в матчах за национальную команду выкладывается далеко не на все 100%.

Футболист не воспринял эту критику как должное и ответил наставнику гневной тирадой. Дескать, не он один должен отвечать за слабую игру команды, и вообще во всем виноват израильский защитник Таль Бен Хаим, который мешал Уэйну играть на протяжении полутора часов матча. Руни кричал так громко, что, по свидетельству Daily Mirror, его наверняка услышали и в раздевалке сборной Израиля.

Партнеры по команде поддержали форварда, признав, что не только линия атаки виновата в невыразительной безголевой игре англичан.

«Не надо тыкать пальцем в нападающих, - осадил Макларена Стивен Джеррард . - И я, и Фрэнк Лэмпард и Аарон Леннон должны помогать форвардам забивать мячи».

Тем не менее, наставник сборной Англии фактически выставил мятежного Руни из раздевалки, заявив затем на пресс-конференции, что готов избавляться от звезд любого масштаба, если они не приносят никакой пользы.

«Игроки должны давать результат, - безаппеляционно констатировал Макларен. - Они обязаны выкладываться, и они это знают. Хотя сейчас еще рано определять состав на матч с Андоррой. Пока игроками движут лишь отрицательные эмоции. Всем нам нужно немного остыть и, посмотрев друг другу в глаза, сделать окончательный выбор. Я должен быть полностью уверен в тех футболистах, которые выйдут на поле против Андорры».

Евроспорт