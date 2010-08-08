Украинский дуэт завоевал бронзу в синхронном плавании
16:29, 08 августа 2010Спорт
1067
За два дня - третью
Украинский дуэт Ксения СИДОРЕНКО и Дарья ЮШКО завоевали сегодня бронзовые медали в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в столице Венгрии, сообщает ИТАР-ТАСС. Украинки получили результат 93,400 балла.
Золотые награды – у российского дуэта Наталья ИЩЕНКО и Светлана РОМАШИНА с результатом 98,700 балла. Серебряные награды выиграли испанки Она КАРБОНЕЛЛ и Андреа ФУЭНТЕС - 96,700 балла.
Как сообщал УНИАН, вчера украинская сборная получила бронзовые медали в одиночных соревнованиях и в командных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter