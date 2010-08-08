Украинский дуэт завоевал бронзу в синхронном плавании

Украинский дуэт Ксения СИДОРЕНКО и Дарья ЮШКО завоевали сегодня бронзовые медали в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в столице Венгрии, сообщает ИТАР-ТАСС. Украинки получили результат 93,400 балла.

Золотые награды – у российского дуэта Наталья ИЩЕНКО и Светлана РОМАШИНА с результатом 98,700 балла. Серебряные награды выиграли испанки Она КАРБОНЕЛЛ и Андреа ФУЭНТЕС - 96,700 балла.

Как сообщал УНИАН, вчера украинская сборная получила бронзовые медали в одиночных соревнованиях и в командных.