Матч с Фарерами пройдёт на голой земле

Представители УЕФА, сегодня проверявшие готовность поля на стадионе "Тофтир" (Фарерские острова) к матчу с Украиной, решили, что переносить игру нет необходимости. Поэтому завтра национальная сборная должна вылететь на Фарерские острова, чтобы сыграть матч в рамках ЧЕ-2008.

Еврофункционеры признали, что поле не в лучшем состоянии, но на островах уже установилась хорошая погода, и УЕФА уверена, что газон к субботе будет вполне пригодным.

По регламенту УЕФА поле не обязательно должно иметь травяное покрытие – можно и грунтовое. Главное, чтобы оно было ровным и с четкой разметкой.