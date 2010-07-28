Мечта Червоненко в этом году не осуществится

В Крыму 10-12 сентября в шестой раз пройдут Международные соревнования «Ялта-ралли».

Как сообщилb УНИАН в пресс-службе ялтинской мэрии, препятствием для проведения в Крыму этапа Кубка мира в нынешнем году стала невозможность заключить контракты по трансляции хода соревнований с ведущими мировыми телекомпаниями на сумму 1 млн. долл.

«Таких денег не нашли, но Евгений ЧЕРВОНЕНКО (организатор Yalta-rally) не теряет надежды, что в следующем году его мечта сбудется», - отметили в мэрии.

Схема проведения соревнований останется прежней, маршруты не меняются.

Больше внимания будет уделено безопасности зрителей - их, как и в прошлом году, будут доставлять микроавтобусами на заранее отведенные площадки по трассе.

Как рассказали организаторы, уже начинается трансляция рекламных роликов на всех ведущих телеканалах страны. Освещать мероприятие приедут более 500 журналистов.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году гонки проходили в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри, поселков Соколиное, Орлиное и Оползневое.

Общая дистанция ралли составляла около 600 км извилистых дорог горного Крыма.

Украинский экипаж в составе Александра САЛЮКА-младшего и Адриана АФТАНАЗИВА стал абсолютным победителем авторалли-2009.