Поветкин списал Кличко в "прошлое бокса"

Пока Кличко-старший только договаривается о своем поединке с Валуевым, Владимир уже готовится к бою против другого россиянина - Александра Поветкина.

Напомним, этот поединок состоится 11 сентября в немецком Франкфурте.

- Мне пришлось долго ждать этого шанса, и теперь я собираюсь отбить все пояса братьев Кличко. Сейчас я тренируюсь в США, работаю с десятью спарринг-партнерами, некоторые из которых - бывшие чемпионы мира, - говорит Поветкин. - Это самый важный бой в моей карьере, поэтому я буду готов к нему лучше, чем когда бы то ни было. Пришло мое время, я - будущее супертяжелого дивизиона. А Кличко - в прошлом...

Владимир на такие заявления реагирует спокойно и утверждает, что сможет защитить свои чемпионские пояса.

- Бой будет непростым, но я не сомневаюсь, что смогу защитить титулы, - говорит Кличко. - В начале своей карьеры я дважды дрался во Франкфурте и оба раза победил, теперь с нетерпением жду еще одного боя на этом чудесном стадионе.

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