Карпаты сегодня сыграют первый матч в Лиге Европы

15 июля львовские "Карпаты" сыграют первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2010/2011. Соперником украинского клуба будет исландский "Рейкьявик". Начало игры в 22:15 по киевскому времени, сообщает Лига.

"Карпаты" первыми из украинских команд начинают выступление в новом еврокубковом сезоне. Спустя 10 лет "бело-зеленые" вновь сыграют в Европе, где пока не добивались высоких результатов. В период независимой Украины львовяне дважды пробивались в еврокубки и оба раза выступили неудачно. В 1993 году в Кубке кубков их сразу же выбил ирландский "Шелбурн", а в 1999 году в 1/64 Кубка УЕФА, дважды сыграв с шведским "Хельсинборгом" вничью 1:1, "Карпаты" уступили скандинавам в серии пенальти на стадионе "Украина".

Для "Карпат" нынешний сезон начался в минувшее воскресенье матчем 1-го тура чемпионата Украины - львовяне минимально уступили на выезде "Днепру". У исландцев первенство сейчас в самом разгаре (они играют по системе весна-осень), но даже несмотря на это, украинцы должны проходить такого соперника более чем уверенно.

"Рейкьявик" попал в Лигу Европы, заняв второе место в чемпионате Исландии-2009. В текущем розыгрыше турнира команда стартовала с первого квалификационного раунда и за путевку во второй этап боролась с представителем Северной Ирландии - "Глентораном". Уже в первом матче исландцы дома уверенно победили соперника со счетом 3:0, и в Белфаст отправились с более чем комфортным преимуществом. В итоге ответный поединок завершился боевой ничьей - 2:2. В еврокубках "Рейкьявик" никогда не проходил больше одного раунда.

Ответная игра состоится во Львове на стадионе "Украина" через неделю, 22 июля.