Братья Кличко в Москве рассказали о планах

Главная мечта знаменитых украинских боксеров братьев Кличко - одновременно стать чемпионами мира в разных версиях. Об этом на специальной пресс-конференции в Москве рассказал Виталий Кличко, который недавно объявил о своем возвращении в профессиональный бокс.

"Основной мотив моего возвращения в спорт - это мечта стать с братом (Владимиром Кличко) одновременно чемпионами в разных версиях. Думаю, что нам удастся воплотить ее в жизнь", - сказал Виталий.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о поединке за чемпионский титул по версии WBC с действующим чемпионом Олегом Маскаевым и претендентом - нигерийцем Самюэлем Питером.

"Эти переговоры очень тяжелые, так как необходимо урегулировать много вопросов - телетрансляции, место проведения поединка. Сейчас я пока не могу говорить на 100%, что бой состоится. Это станет возможно, когда будут подписаны все контракты", - заметил Виталий Кличко.

Боксер заметил, что сторона Маскаева заинтересована в том, чтобы соперником чемпиона был именно Кличко-старший, а не нигериец. "Я понимаю негодование Самюэля Питера. Два года назад он должен был драться за титул, но тогда на его пути встал Владимир Кличко. Сейчас он снова в шаге от титульного боя. Чисто по-человечески я его понимаю, но его эмоции мне не интересны. Есть два пути разрешения конфликта - полюбовный и в арбитражном суде. Мы решили выбрать первое, так как суд может затянуться надолго. Чтобы его сторона не подала иск в арбитраж, мы предложили ему деньги", - признался Виталий Кличко.

Спортсмен добавил, что отступные, которые были предложены Питеру, станут самыми большими за всю историю профессионального бокса. Ранее промоутер Олега Маскаева Деннис Раппапорт сообщил о том, что компромисс с Питером уже найден. По его словам, сумма отступных составила $2 750 000.

Если в итоге компромисс будет достигнут, то чемпионский поединок между Маскаевым и Кличко-старшим, скорее всего, пройдет 2 июня в Москве. Боксер назвал еще два города, которые претендуют принять бой - это Мюнхен и Нью-Йорк. Однако, по словам Виталия, кандидатура Москвы наиболее вероятна.

Что касается планов младшего Кличко, который в прошлый уик-энд защитил титул чемпиона по версии IBF в поединке против американца Рэя Остина, то Владимир ставит перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира.

"Стать абсолютным чемпионом мира мне помогут объединительные поединки. Но должно пройти время. На данном этапе я просто получаю удовольствие от спорта. Мне необходимо до конца понять, что нужно для успеха. Каждого нового соперника я рассматриваю как загадку, к которой должен подобрать ключ", - сказал Владимир.

Для достижения своей цели спортсмен собирается драться с титульными чемпионами. "Меня интересуют чемпионы мира, ведь для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, нужно завоевать все пояса", - признался он.

По его словам, в течение ближайших двух-трех недель будет назван следующий соперник. Кто именно им станет, Владимир не сказал, намекнув лишь, что мечтает о матчах-реваншах с теми, кому он когда-то проиграл.

Что касается возможного поединка с чемпионом по версии WBA Николаем Валуевым, то в здесь могут возникнуть проблемы в переговорах с сопромоутером российского боксера Доном Кингом.

"Я очень хочу драться с Валуевым, но, как говорил Леннокс Льюис, сейчас в боксе главное иметь хорошего адвоката, а не тренера. У меня есть сомнения, что Дон Кинг, который подписывает все официальные документы, не станет участвовать в переговорах", - заметил Владимир.

Он и его старший брат, по их собственному признанию, стали настоящими болельщиками Валуева. "Сейчас говорить о моем с Николаем поединке рано. Но я держу за него кулаки - 14-го апреля Валуев проведет титульный бой с Русланом Чагаевым, в котором будет отстаивать свой чемпионский титул", - сказал Владимир.

РИА "Новости"