Месси проиграл пари Марадоне

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проиграл пари своему главному тренеру Диего Марадоне. Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой нападающий поспорил с Марадоной на то, что в этой игре он обязательно забьет гол, сообщает интернет-издание Goal.com. Аргентинцы выиграли со счетом 3:1, но Месси забить не удалось.

После игры аргентинский форвард отметил, что в матче с Мексикой у него было много возможностей, чтобы отличиться. "Я нанес много ударов, но мне не везло", - сказал Месси. На чемпионате мира в ЮАР нападающий, в 2009 году признанный лучшим футболистом мира, пока не забил ни одного гола.

В матче с мексиканцами в составе сборной Аргентины дважды отличился Карлос Тевес, еще один гол на счету Гонсало Игуаина. В 1/4 финала аргентинцы 3 июля сыграют с Германией. Немцы 27 июня одержали крупную победу над Англией со счетом 4:1.

Лента.ру