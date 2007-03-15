Президент ФИФА едет в Украину

16-17 марта Украину с официальным визитом посетит Президент ФИФА .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, об этом сообщил Президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС по возвращении из Англии, где он принимал участие в торжествах по случаю 50-летия начала выступлений футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в еврокубках.

Программой пребывания Й.БЛАТТЕРА предусмотрена встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Во время поездки он ознакомится с инфраструктурой ФФУ, Домом футбола, пообщается с журналистами на пресс-конференции.