ЧМ-2010: Бразилия и Португалия решили не портить друг другу день

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе G.

Португалия - Бразилия 0:0

КНДР - Кот-д’Ивуар 0:3 (Яя Туре 14, Ромарик 20, Калу 82)

В итоге у Бразилии – 7 очков, у Португалии – 5, у Кот-д’Ивуар – 4, у КНДР - 0 очков.

В 1/8 финала, как ожидалось, выходят Бразилия и Португалия.

Их соперники определятся сегодня вечером во встречах группы H: Швейцария (3) – Гондурас (0), Чили (6) - Испания (3).