ЧМ-2010: Бразилия и Португалия решили не портить друг другу день
18:50, 25 июня 2010Спорт
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В вечерних матчах так не получится
Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе G.
Португалия - Бразилия 0:0
КНДР - Кот-д’Ивуар 0:3 (Яя Туре 14, Ромарик 20, Калу 82)
В итоге у Бразилии – 7 очков, у Португалии – 5, у Кот-д’Ивуар – 4, у КНДР - 0 очков.
В 1/8 финала, как ожидалось, выходят Бразилия и Португалия.
Их соперники определятся сегодня вечером во встречах группы H: Швейцария (3) – Гондурас (0), Чили (6) - Испания (3).
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