Главный тренер сборной Италии взял вину на себя

Сборная Италии впервые с 1974 года не вышла из группы на чемпионате мира и впервые не смогла выиграть ни в одном матче. После проигрыша сборной Словакии главный тренер итальянцев Марчелло Липпи взял всю ответственность за результат на себя, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

«Во всем виноват я – это даже не обсуждается, – признал Липпи.

– Если команда подходит к важнейшему турниру с ужасом в ногах, головах и сердцах, да к тому же игроки не хотят удивлять самих себя в первую очередь, то это значит, что тренер не сумел подготовить сборную к турниру. Есть и другие причины нашего провала: тактические и физические, но главная – психология. Я чувствовал, был уверен, что эта сборная может чего-то добиться, но как оказалось, я ошибся при подготовке».

«В матче со сборной Словакии я ожидал увидеть что угодно, но только не ту игру, которую мы показали, – сказал Липпи непосредственно об игре. – Не знаю, почему лишь в последние 15 минут матча наши футболисты стали играть с должным настроем. Опять же это лишь моя вина. Не смог настроить футболистов на столь важный матч, если 75 минут они не могут ничего создать. Психологические проблемы очевидны – и в этом виноват я».

«Этот матч отличался от первых двух. Там, несмотря на результат, оставались варианты. Со Словакией же был матч на выбывание. Но команда почему-то 75 минут игры этого не понимала», – добавил Липпи.

«Не ожидал, что мой второй опыт главного тренера на чемпионате мира закончится таким образом. В самом страшном кошмаре не мог такого представить. Хотел выиграть чемпионат мира, а вылетел на групповой стадии, – добавил наставник итальянской сборной. – Надеюсь, мой сменщик добьется большего, чем я. Желаю ему удачи и спасибо всем за четыре года, которые порой приносили нам счастье, а порой – только боль».

«Но я не жалею о том, что вернулся. Я с энтузиазмом принимал это решение. Уж очень хотелось снова повторить путь. Я был убежден, что в ЮАР мы выступим хорошо. Хотя, признаться, на победу в турнире я не рассчитывал», – заявил итальянский тренер.