ЧМ-2010: завершился матч Камерун – Дания

23:20, 19 июня 2010
Спорт
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Африканцы показали суперяркую игру, но...

Завершился матч ЧМ-2010 в группе Е Камерун – Дания. Самый яркий поединок по количеству ударов по воротам. Счет - 1:2. Голы: Это`О 10 - Бендтнер 33, Роммедаль 61.

После двух туров в группе Е: Голландия с 6-ю очками – единоличный лидер, у Японии с Данией по 3, Камерун – 0.

24 июня в третьем туре сыграют:  Дания – Япония, Камерун - Нидерланды.

 

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