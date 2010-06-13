Третий игровой день ЧМ-2010 стартовал в ЮАР

Третий игровой день Чемпионата мира по футболу стартовал в ЮАР. Сегодня на поле сойдутся три пары команд.

Первая игра сегодняшнего дня между командами из группы C – сборными Алжира и Словении. Шанс продолжить борьбу у этих команд появился после матча Англии и США, который закончился вничью. Этот результат стал возможен благодаря печально известной ошибке Роберта Грина, вратаря английской сборной, который пропустил мяч в ворота родоначальников футбола. Грин отметил, что до сих пор переживает из-за этого, впрочем, команда злость на нем не вымещала, заявив, что это воля случая.

В противостоянии группы D сегодня сойдутся сборные Германии и Австралии, последний раз они встречались в этом формате в 2005, когда победу одержали немцы со счетом 4:3. Австралия 4 года назад выходила в 1/8 финала. Безусловно, она захочет повторить успех и превзойти его в этот раз, но сделать это будет невероятно сложно – помимо трехкратных чемпионов сборной Германии, на место в плей-офф претендуют сильные команды Сербии и Ганы, у которых сегодня также состоится матч.

Отметим, сборная Сербии впервые участвует в Чемпионате мира самостоятельно, в 2006 - в соревнованиях принимала участие сборная Сербии и Черногории

Газета.ру