В Киеве презентовали логотип города к Евро-2012 (фото)

В Киеве по случаю двух лет до официального начала финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года презентован логотип города к этому турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, руководитель местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Фото http://www.champion.com.ua

Также в Киеве возле памятника «Золотые ворота» открыта цветочная клумба в виде логотипа Евро-2012: футбольный мяч и два цветка, левый цветок – красно-белый (цвета флага Польши), правый - желто-голубой (цвета флага Украины).

В своем выступлении Б.КОЛЕСНИКОВ заметил, что сегодня начинается отсчет двух лет до начала финальной части турнира. По его словам, в Киеве осталось провести ряд мероприятий для успешной организации Евро-2012. Вице-премьер заявил, что власть прилагает все усилия, чтобы финал чемпионата состоялся на высоком уровне, и выразил уверенность, что Киев успеет полностью подготовиться к турниру.

В свою очередь, М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что логотип Киева к Евро-2012 презентован по случаю двух лет до начала турнира. По его словам, теперь город сможет официально использовать этот логотип в промоцийных целях.

Логотип Киева к Евро-2012 состоит из двух частей. Одна часть сделана в виде официального логотипа Евро-2012, на другой части изображен памятник легендарным основателям столицы - Кию, Щеку, Хориву и Лыбиди.

Как сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ, на создание цветочной клумбы у «Золотых ворот» из бюджета Киева было выделено 50 тыс. грн., высажено 5,7 тыс. растений. Он также отметил, что на зеленом холме у «Золотых ворот», кроме этой клумбы, будет создана цветочная композиция в виде логотипа Киева к Евро-2012 и цветочные часы с обратным счетом времени до начала турнира.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Харькове состоялась торжественная презентация логотипа города к Евро-2012 и открытие цветочной клумбы в виде логотипа Евро-2012.