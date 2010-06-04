ФИФА отвечает: назвался вратарем - стой на воротах

ФИФА запретила футболисту Ким Мен Вону, которого сборная КНДР заявила на чемпионат мира 2010 года в качестве вратаря, выступать в качестве полевого игрока - в частности, на позиции нападающего, сообщает Лента.ру. В заявлении ФИФА говорится, что три футболиста, заявленные каждой сборной как вратари, могут играть только на этой позиции.

Ким выступает за свой клуб - северокорейский "Амноккан" - на позиции форварда. Он был заявлен за сборную КНДР в качестве вратаря - тем самым тренерский штаб сборной планировал увеличить количество полевых игроков, которые команда сможет использовать в ходе турнира.

По правилам, каждая команда может заявить на ЧМ-2010 не более 23 игроков, трое из которых должны быть вратарями. ФИФА разъяснила северокорейцам, что Ким, заявленный в качестве голкипера, сможет выступать только на этой позиции.

Сборная КНДР уже не сможет заменить Ким Мен Вона на другого игрока, поскольку срок подачи заявок истек 1 июня и с тех пор (и не позднее, чем за сутки до начала первого матча на ЧМ-2010) команды смогут сделать замену в составе только в том случае, если кто-то из футболистов получит серьезную травму.