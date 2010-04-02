Комиссия ФФУ: судья матча Динамо-Металлист ошибся

Экспертная комиссия Федерации футбола Украины, которая рассмотрела эпизод с удалением игрока харьковского «Металлиста» Марко ДЕВИЧА во время матча 22-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо», установила, что арбитр матча Юрий МОЖАРОВСКИЙ ошибочно показал М.ДЕВИЧУ красную карточку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Металлист».

В выдержке из протокола заседания экспертной комиссии ФФУ отмечается: «На 36-й минуте матча арбитр Ю.МОЖАРОВСКИЙ (Львов) ошибся, удалив с поля футболиста команды «Металлист» М.ДЕВИЧА, приняв неверную информацию ассистента арбитра М.ЛЕВКО (Черновцы). Ассистент арбитра не разобрался в сложных биохимических действиях футболистов Т.МИХАЛИКА и М.ДЕВИЧА во время конфронтации. Футболист команды ФК «Металлист» (Харьков) М.ДЕВИЧ, отступая, своей рукой оттолкнул руку футболиста команды «Динамо (Киев) Т.МИХАЛИКА в области предплечья, в результате чего согнутая в локтевом суставе рука Т.МИХАЛИКА кистью притронулась к его же лицу. Ассистент арбитра ошибочно определил, что это была кисть руки М.ДЕВИЧА».

В выдержке из протокола не сообщается, какие последствия будет иметь это решение экспертной комиссии ФФУ на дальнейшее течение событий.

Как сообщал УНИАН, матч 22-го тура чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Металлист» в Киеве 28 марта завершился со счетом 3:0 в пользу киевлян. На момент удаления с поля «Динамо» вело в счете 1:0.

После игры в Киеве президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, а также главный тренер команды Мирон МАРКЕВИЧ заявили, что судьи ошибочно удалили с поля М.ДЕВИЧА, и руководство клуба подало в ФФУ в связи с этим апелляцию.

В пресс-службе сообщили, что М.ДЕВИЧ выйдет на поле в матче следующего, 23-го тура чемпионата Украины по футболу между «Металлистом» и симферопольськой «Таврией», который состоится 3 апреля в Харькове.