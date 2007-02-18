Бекхэм заработал красную карточку на третьей добавленной минуте

В субботу 17 февраля в чемпионате Испании состоялось два поединка. В одном из них мадридский "Реал" принимал на своем поле севильский "Бетис" и сыграл вничью 0:0. В стартовом составе мадридцев вышел Дэвид Бекхэм, который забить не сумел, а на третьей добавленной к основному времени матча минуте был удален с поля.

Как сообщает AFP, для Бекхэма это была первая за последние 58 дней игра на "Сантьяго Бернабеу". Англичанин упал на краю штрафной соперников за несколько секунд до финального свистка и требовал пенальти, однако арбитр Сезар Мунис показал, что матч необходимо продолжать.

Бекхэм после этого догнал своего обидчика Хосе Исидоро и нанес ему грубый удар по ногам, после чего рефери немедленно показал ему красную карточку.

Покидая пределы поля, бывший капитан сборной Англии не скрывал своего возмущения и едва не сломал легкий тоннель, который ведет с поля в подтрибунные помещения.

Главный тренер "Реала" Фабио Капелло после матча встал на защиту Бекхэма, заявив, что фол полузащитника не тянул на красную карточку.

Нулевая ничья позволила "Реалу" сохранить третье место в турнирной таблице, но королевский клуб на четыре очка отстает от лидирующей "Барселоны", к тому же, у каталонцев один матч в запасе. На одно очко от "Барсы" отстает "Севилья".

Лента.ру

Фото АР