На финал Евро-2012 в Украине ожидают 5-10 тысяч «воинственных фанатов»

По данным правоохранительных органов, на финал Евро-2012 в Украину могут прибыть 5-10 тысяч воинственно настроенных иностранных футбольных фанатов.

Об этом в интервью УНИАН по случаю очередной годовщины образования Внутренних войск МВД Украины заявил их командующий генерал армии Александр КИХТЕНКО.

"По имеющейся у нас сегодня информации, ожидается прибытие на финальную встречу в Украину около 5-10 тысяч, так сказать, воинственных фанатов. Это не просто болельщики, которые приедут смотреть футбол, а это именно те люди, для которых футбол это, - одно, а “разборки” между собой это – другое и, наверное, главное. Это действительно происходит (в других странах - УНИАН), и мы видели записи, которые предоставляли наши иностранные коллеги", - сказал командующий.

По его словам, "для того, чтобы этих фанатов “привести к порядку” нужна сила". "А сила такая у нас есть, чтобы здесь не было никакого беспорядка, выяснение отношений и все такое. Будьте уверенны, у нас хватит сил, ума, способностей, для того, чтобы поддерживать порядок. Роль внутренних войск во время тех матчей будет очень ответственной", - заверил А.КИХТЕНКО. При этом он заметил, что для более эффективных действий в обеспечении правопорядка во время Евро-2012 МВД и ВВ очень тесно сотрудничают с полицией постоянной готовности Германии, стражами порядка Франции, которые оказывают украинским коллегам практическую помощь.

В контексте высказанного А.КИХТЕНКО отметил, что в случае необходимости для сохранения спокойствия, например во время матчей в Киеве, командование ВВ может привлечь 10-12, а если надо, 14 тысяч человек. "Это люди, знающие, как выполнять задачу, знающие как использовать средства активной обороны, как вести переговоры, как задерживать нарушителей", - сказал А.КИХТЕНКО.