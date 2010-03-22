Украинский арбитр обжаловал решение УЕФА о пожизненной дисквалификации

Украинский футбольный арбитр Олег ОРЕХОВ обжаловал решение УЕФА о пожизненной дисквалификации.

Об этом он сообщил в интервью программе "Футбольный уик-энд", сообщает Champion.

"Я уже подал апелляцию на решение УЕФА в Женеву и ожидаю решение", - сказал О.ОРЕХОВ.

По его словам, он готов и в дальнейшем отстаивать свою правоту в высших футбольных инстанциях, поскольку считает, что в УЕФА нет прямых доказательств его вины, а лишь догадки и предположения.

О.ОРЕХОВ также допустил, что в его дисквалификации есть чей-то интерес.

"В решении УЕФА в отношении меня кто-то очень заинтересован. Хотя не могу сказать, кто именно. Но время покажет", - резюмировал О.ОРЕХОВ.

Как сообщал УНИАН, УЕФА запретила О.ОРЕХОВУ заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

Соответствующее решение в отношении О.ОРЕХОВА контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла 18 марта на основании расследования немецкой полицией ряда подозрительных матчей и инцидентов с коррупцией. Ранее О.ОРЕХОВ был отстранен от работы на 30 дней.

УЕФА признала О.ОРЕХОВА виновным в нарушении статьи 5 дисциплинарного кодекса, в которой речь идет о принципах лояльности и честности.