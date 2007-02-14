Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
Бразилия уступила лидерство
Сборная Бразилии впервые за 55 месяцев покинула первую строчку рейтинга ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций). Новым лидером списка национальных команд стала Италия, победившая в июле 2006 года на чемпионате мира в Германии. Сборная Украины, поднялась с 13-й строчки на 11-ю.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, за последний месяц бразильцы потеряли 48 рейтинговых очков, чему поспособствовало в том числе поражение в товарищеском матче от Португалии (6 февраля, 0:2). Таким образом, на первое место поднялась сборная Италии, в последний раз добивавшаяся подобного успеха в ноябре 1993 года.
Сборная России опустилась с 24-го места на 27-е. Впервые с октября прошлого года в десятку вернулась команда Испании. Очередной рейтинг ФИФА будет опубликован 14 марта.
Рейтинг ФИФА (по состоянию на 14 февраля 2007 года)
1. Италия - 1562 очка
2. Бразилия - 1540
3. Аргентина - 1535
4. Франция - 1496
5. Германия - 1359
6. Англия - 1330
7. Голландия - 1312
8. Португалия - 1262
9. Чехия - 1193
10. Испания - 1161
11. Украина - 1018… 27. Россия - 817