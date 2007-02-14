Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Бразилии впервые за 55 месяцев покинула первую строчку рейтинга ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций). Новым лидером списка национальных команд стала Италия, победившая в июле 2006 года на чемпионате мира в Германии. Сборная Украины, поднялась с 13-й строчки на 11-ю.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, за последний месяц бразильцы потеряли 48 рейтинговых очков, чему поспособствовало в том числе поражение в товарищеском матче от Португалии (6 февраля, 0:2). Таким образом, на первое место поднялась сборная Италии, в последний раз добивавшаяся подобного успеха в ноябре 1993 года.

Сборная России опустилась с 24-го места на 27-е. Впервые с октября прошлого года в десятку вернулась команда Испании. Очередной рейтинг ФИФА будет опубликован 14 марта.

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 14 февраля 2007 года)

1. Италия - 1562 очка

2. Бразилия - 1540

3. Аргентина - 1535

4. Франция - 1496

5. Германия - 1359

6. Англия - 1330

7. Голландия - 1312

8. Португалия - 1262

9. Чехия - 1193

10. Испания - 1161

11. Украина - 1018… 27. Россия - 817

Лента.ру