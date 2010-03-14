Кличко считает шансы на победу в бое с Сосновским равными

Украинский тяжеловес Виталий КЛИЧКО, который в мае будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBC с польским боксером Альбертом СОСНОВСКИМ, считает шансы на победу равными.

Об этом он сказал британской газете Telegraph.

В.КЛИЧКО, комментируя будущий поединок, признал, что А.СОСНОВСКИЙ не является известным боксером, но призвал недооценивать его.

"Он не известен, как Али или Льюис, но он входит в новое поколение", - сказал он.

"Я не хочу его недооценивать. Шансы 50 на 50", - сказал украинский боксер.

Он также назвал Николая ВАЛУЕВА, отказавшегося от поединка с ним, “трусом”, акцентируя, что предлагал ему за бой 2,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, обозреватель boxingnews24.com Дэвид ЛАР прогнозирует легкую победу В.КЛИЧКО над А.СОСНОВСКИМ, а Н.ВАЛУЕВ заявил, что зрители во время поединка даже не успеют выпить по бокалу пива, до нокаута А.СОСНОВСКОГО.

Польский боксер получит за бой с В.КЛИЧКО 1 миллион долларов.