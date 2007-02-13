Нигерийский боксер отказался от денег Кличко и Маскаева

Нигерийский боксер-тяжеловес Сэмюэл Питер, являющийся официальным претендентом на бой с чемпионом мира WBC (Всемирный боксерский совет) Олегом Маскаевым, отказался от двух с половиной миллионов долларов, которые ему предлагали российский боксер и украинец Виталий Кличко. Питер настаивает на проведении боя с Маскаевым, сообщает интернет-издание fightnews.com

Российский и украинский спортсмены предлагали Питеру деньги в качестве компенсации за отказ от немедленного поединка с Маскаевым. Виталий Кличко, объявивший о своем возвращении на ринг, также имеет право на бой с россиянином, поскольку в момент ухода из бокса из-за травмы колена чемпионом WBC был именно украинец.

Тем не менее, Питер не стал отказываться от статуса обязательного претендента, несмотря на то, что представители Маскаева и Кличко-старшего гарантировали ему право на встречу с победителем боя между ними. Скорее всего, ситуация разрешится при непосредственном участии WBC: Всемирный боксерский совет должен определить, кто имеет право на то, чтобы встретиться с Маскаевым первым.

Лента.ру