Результаты последнего дня Зимней олимпиады

Окончательный медальный зачет

28 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны два комплекта наград: в лыжной гонке среди мужчин (Масс-старт. 50 километров классическим стилем) – 1. Петтер Нортхуг (Норвегия) 2 часа 05 минут 35,5 секунды; 2. Аксель Тайхманн (ФРГ) +0,3; 3. Йохан Олссон (Швеция) +1,0... 42. Роман Лейбюк (Украина) +9:44.4 в хоккее - 1. Канада 2. США 3. Финляндия. (Канада - США 3:2; Финляндия – Словакия 5:3). По результатам всех соревнований неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

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